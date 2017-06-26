Аренда автомобилей в Мадриде дешевле, чем в Барселоне

Нынешним летом аренда автомобилей окажется в Мадриде будет более доступной, чем в Барселоне, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные сайта liligo.com. В целом на фоне снижения цен в данной сфере можно будет найти крайне низкие цены на прокат машин в размере от 1 евро в день.

Конкуренция между агентствами привела к тому, что стоимость аренды в летний период сократилась на 4%. "Предложение в данной отрасли выросло вместе с туристической индустрией, что позволило снизить цены в горячий сезон, который длится с июня по август", отметил управляющий директор компании Марио Гавира.

Так, этим летом прокат автомобиля в Барселоне обойдется в 19 евро в день при условии аренды на неделю, в то время как в Мадриде эта цифра составит 15 евро.

Бронирование машин в аэропортах обычно обходится в 1,5-2,3 раза дешевле, чем в самих городах. "В аэропортах больше места для парковки прокатных автомобилей и имеется вся необходимая для работы инфраструктура, благодаря чему цены в подобных филиалах оказываются ниже, чем в центральных районах городов", - подчеркнул Гавира.

Помимо этого, еще одним важным фактором является срок аренды. Бронирование автомобиля на 2-3 дня обходится дороже, чем на неделю. Что касается подходящих моментов для его осуществления, то лучшим периодом эксперты называют последнюю неделю июня. В эти дни в офисах, расположенных в аэропорту Мадрида, можно найти варианты по цене от 1 евро при условии заказа машины на неделю.