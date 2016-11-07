Apple включит эмодзи в виде паэльи в очередное обновление iOS

Смайлик-эмодзи с изображением паэльи будет доступен на мобильных устройствах Apple уже в этом месяце, сообщают информационные агентства Испании. По словам авторов инициативы #PaellaEmoji, которые выступали за включение изображения самого знаменитого блюда Валенсии в число прочих пиктограмм, компания Apple включит его в обновление iOS 10.2.

Как рассказали участники движения #PaellaEmoji, зародилось оно в декабре 2014 года. Благодаря активной вовлеченности пользователей, паэлья будет изображена в самом традиционном своем виде. К акции присоединились компания-производитель риса La Fallera, а также актер и ведущий Эухени Алемани.

В мае этого года эмодзи в виде паэльи был одобрен в рамках стандарта Unicode, и постепенно все мобильные платформы включили его в свои системы. Twitter, Google, Microsoft и Samsung создали свои версии с учетом дизайна, предложенного La Fallera и платформой Emojipedia.

Вариант от Samsung был скорректирован после запуска кампании #ComboiPaellaEmoji, направленной против использования картинки с паэльей, содержащей колбасу чорисо. "Мы добились того, чтобы крупные платформы не изображали паэлью с ингредиентами, которые не имеют ничего общего с традиционным блюдом Валенсии", - говорят представители #PaellaEmoji.