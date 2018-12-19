Андалусия вошла в топ-20 направлений среди пользователей Airbnb

Как сообщают на портале, объекты на юге Испании, в первую очередь, в Гранаде, Кордове и Севилье, оказались в числе лидеров по количеству поисковых запросов, бронирований и добавлений в «избранное».

В Airbnb отмечают, что направления, которые находятся в тренде, с большей вероятностью могут использовать модели устойчивого и аутентичного туризма, которые в равной степени приносят пользу и местным жителям, и путешественникам.

Ранее Малага была названа второй провинцией в Испании по устойчивости к сезонности, благодаря крупным инвестициям в туризм во внутренней части провинции, который, в отличие от пляжного отдыха, доступен круглый год.

На платформе добавляют, что многие путешественники стремятся наполнить свою поездку аутентичностью, которую они находят в традиционных «белых» городах Андалусии, таких как Ронда или Вехер или в исторических местах, как Фрихильяна с её мавританским наследием.

Самым же частым поисковым запросом в мире стал курорт Каикоура на Южном острове в Новой Зеландии, где число бронирований выросло за год на 295%.