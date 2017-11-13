Аналитики предупреждают о риске «структурного истощения» туристической отрасли Испании

Аналитики банка BBVA предупредили о возможности "структурного истощения" туристического предложения в связи с сокращением на 2,3% количества ночей, проведенных нерезидентами в отелях страны. Как сообщают информагентства со ссылкой на доклад "Ситуация в Испании", подготовленный BBVA Research, в третьем квартале года также произошло падение доходов от туризма, которые снизились на 1,5%.

Помимо этого, эксперты пересмотрели прогноз роста экономики страны в сторону снижения на 0,2 процентных пункта (до 3,1%) в текущем году и на 0,3 в следующем (до 2,5%). Причиной этого стала неопределенность в связи с политическим кризисом в Каталонии. Кроме того, по предварительным оценкам, в ближайшие два года будет создано 950 000 рабочих мест.

Как говорилось выше, специалисты отметили, что в период с июля по сентябрь количество ночей, проведенных иностранными туристами в отелях Испании, снизилось на 2,3%. Параллельно с этим, число въездов выросло на 0,6%, но доля доходов от туризма сократилась на 1,5%.

Аналитики прогнозируют, что в 2017-2018 годах продажи товаров за рубеж будут расти в среднем на 4,6% в год (-1,7 процентных пункта по сравнению с прежними прогнозами), а темпы роста объемов потребления среди нерезидентов снизятся с 9,7% в 2016-м до 7,3% в текущем году и до 1,2% в 2018-м. Это произойдет не только из-за факторов, влияющих на туристический спрос в краткосрочной перспективе, но и из-за вышеупомянутого структурного истощения. Подобные показатели свидетельствуют о возможном достижении так называемого уровня насыщения, которое в особенности коснется традиционных пляжных направлений. В будущем данная ситуация может привести к тому, что рост спроса приведет к повышению цен и зарплат, а не к экономическому росту и созданию рабочих мест.