Алтимат фрисби – новое развлечение на пляжах Испании

Алтимат фрисби, новый для Испании бесконтактный вид спорта с летающим диском, активно набирает популярность на пляжах, особенно на каталонском побережье. Как сообщает La Vanguardia, в настоящее время в стране насчитывается уже 32 клуба, в который состоят около 900 игроков. "Алтимат фрисби остается не слишком распространенным видом физической активности, однако за последние годы он пережил значительный рост. Каталония является одним из лидеров по числу клубов и спортсменов", - отметил председатель основанной в 2003 году Испанской федерации летающего диска Николас Шово.

Алтимат фрисби представляет из себя смесь нескольких видов спорта. Суть его заключается в том, чтобы передавать диск между игроками одной команды, находящимися при этом в зачетной зоне противника. "Он чем-то напоминает баскетбол: когда диск находится у тебя, ты не можешь двигаться, только вращаться на месте на одной ноге. Кроме того, в стратегии алтимат есть заимствования из американского футбола и регби", - рассказал По Гарсия, игрок клуба Ultimate Sharks.

Еще одной отличительной чертой этого вида спорта является отсутствие физического контакта и судей. "Каждый игрок должен самостоятельно оценивать происходящее и находить консенсус с противником. Если этого не происходит, диск возвращается в прежнее положение во избежание каких-либо конфликтов", - подчеркнул Гарсия. "Алтимат учит уважать соперника. В отсутствии судьи каждый берет на себя ответственность за корректный ход игры. Нужно быть искренним и честным, но при этом не забывать и о духе соперничества", - подчеркнул Шово.

Играть в алтимат фрисби можно на траве, в помещении или на пляже в мужской, женской или смешанной категориях. Последняя, по словам главы федерации, наиболее популярна.

В Барселоне среди поклонников алтимата особенно популярны пляжи Богатель и Соморростро. Помимо этого, 8 и 9 июля в каталонской столице пройдет чемпионат Испании среди женщин, основной площадкой которого станет муниципальный стадион для игры в регби La Foixarda. Играют в алтимат фрисби и в Кастельдефельсе, где была основана одна из первых команд, Bravas Ultimate Team. В Таррагоне его практикуют на пляже Калафель, а на побережье Коста-Брава – в Эмпуриабрава и Льорет-де-Мар.

Помимо Каталонии, алтимат фрисби активно распространяется и в других автономных сообществах Испании, в том числе на Канарских островах, в Мадриде и Сантандере. В последнее время наблюдается всплеск его популярности в Андалусии и Эстремадуре. Что касается портрета среднестатистического игрока в алтимат, то нарисовать его сложно: среди спортсменов встречается как молодежь, так и взрослые люди в возрасте старше 50 лет. Некоторых привлекают социальная составляющая и приятное времяпрепровождение, в то время как для других важнее соревновательная часть.