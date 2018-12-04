Альмонастер-ла-Реаль пополнил список самых красивых деревень Испании

Альмонастер-ла-Реаль (Уэльва) вошёл в список «Самых красивых деревень Испании». Престижного статуса он был удостоен в конце июня.

Это первый населённый пункт в провинции Уэльва, который был включён в список. В Андалусии расположено 12 самых красивых деревень Испании.

В местной администрации отметили, что наделение муниципалитета этим статусом, свидетельствует о признании ценности его архитектурного наследия, обычаев и традиций, что открывает новый этап в развитии города и стимулирует его продвижение не только на национальном, но и на международном уровне.

По случаю включения Альмонастера в список власти организовали праздничные мероприятия, в том числе мастер-класс от шеф-повара Даниэля дель Торо с использованием местных продуктов и концертную программу с оперой, сарсуэлой и фламенко.

Альмонастер-ла-Реаль получил статус историко-культурного комплекса в 1972 году. Среди его достопримечательностей – уникальная мечеть 10 века, а также местный фольклор, представленный различными праздниками.