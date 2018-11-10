Актер Джеймс Макэвой предупредил туристов о мошенничестве в испанском отеле

Британский актёр Джеймс Макэвой поделился в социальных сетях историей о том, как мошенники едва не обманули его на 11 тысяч евро.

Актёр опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал, что хотел забронировать номер в отеле The Ritz Carlton Abama Hotel на Тенерифе, чтобы провести там отпуск, но сайт пятизвёздочного отеля оказался поддельным.

По словам 39-летнего актёра, сайт выглядел крайне убедительно, а цены казались очень заманчивыми. Макэвой также рассказал, что он переписывался с «сотрудником» отеля, который представился Хоакином и попросил провести платёж банковским переводом. Как сообщил звезда Голливуда, с его счёт едва не сняли 10 тысяч фунтов (около 11 тысяч евро).

Актёр предупредил пользователей, что The Ritz Abama – кибермошенники, и сообщил об этом случае в сеть Ritz Carlton.