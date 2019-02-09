Акция Renfe к 14 февраля: два билета по цене одного

Железнодорожный оператор Renfe запускает акцию по случаю Дня всех влюблённых. При поездках в период с 14 по 18 февраля на скоростных линиях AVE или на поездах дальнего следования (Larga Distancia) билеты для пары обойдутся по цене одного билета. Акция распространяется только на билеты в обе стороны.