Airbnb: испанские семьи предпочитают отдыхать в Малаге, Валенсии и на Менорке

Малага, Менорка и Валенсия вошли в число любимых направлений испанских семей, которые выбрали национальное побережье для проведения летнего отпуска. об этом свидетельствуют данные сервиса Airbnb. В рейтинге популярности за ними следуют Кониль-де-ла-Фронтера, Пальма-де-Майорка, Аликанте, Дения, Тарифа, Маон и Кадис.

В свою очередь, среди испанцев, которые проведут отпуск за рубежом, наиболее востребованными оказались Португалия, Хорватия и Италия. Фаворитами тех, кто готов путешествовать на более дальние расстояния, стали Куба, Индонезия и Марокко.

Что касается иностранных туристов, то Майорка, Коста-Брава и Коста-дель-Соль пользуются у них неизменной популярностью. Большинство бронирований на этих курортах осуществляют французы, британцы, немцы, португальцы, итальянцы и россияне. Впрочем, по численности и здесь лидируют испанцы. Как и французы, они предпочитают побережья Коста-Бланка и Коста-Брава, в то время как немцы делают выбор в пользу Майорки, а англичане – в пользу Коста-дель-Соль.

Август неизменно остается излюбленным месяцем для проведения отпуска, однако в последнее время многие жители Испании планируют его на июль, сентябрь или июнь, стремясь сэкономить и избежать массового наплыва отдыхающих. Среднестатистическая испанская семья проводит в арендованной квартире или апартаментах 4,9 ночи, а в августе эта цифра повышается до 5,7. По этому параметру иностранцы значительно опережают жителей Испании: по продолжительности отпуска на территории страны лидируют россияне (14,6 ночи), немцы (7,7), французы (7,6), британцы (6,7), итальянцы (6,5) и португальцы (5,2).