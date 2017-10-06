Air Nostrum запустит собственные высокоскоростные поезда из Мадрида в Монпелье

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • Полиция Испании задержала американского туриста, не оплатившего проживание в отеле
      • В Мадриде проходит третий "Маршрут паэльи и риса"
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Туризм » Air Nostrum запустит собственные высокоскоростные поезда из Мадрида в Монпелье

          Air Nostrum запустит собственные высокоскоростные поезда из Мадрида в Монпелье

          16:03 06.10.2017

          Авиакомпания Air Nostrum подготовила план запуска собственного высокоскоростного железнодорожного сообщения с октября следующего года. Как сообщают информационные агентства Испании, в документе, переданном в Национальную комиссию по вопросам рынков и конкуренции (CNMC), представители перевозчика объяснили предполагаемую схему работы своего филиала Intermodalidad de Levante S.A (ILSA). В соответствии с ней, между Мадридом и французским Монпелье ежедневно будут курсировать четыре поезда, по два в каждую сторону.

          Свои намерения составить конкуренцию монополисту Renfe с его сервисом AVE в ILSA подкрепляют содержанием европейской директивы, призванной поспособствовать либерализации сектора железнодорожных перевозок в ЕС. Министерство развития Испании, в свою очередь, отложило открытие сегмента скоростных перевозок для других игроков до 2020 года, основываясь на рекомендациях Брюсселя, упомянутых в четвертом пакете мер в области железнодорожных перевозок. 

          В соответствии с планами Air Nostrum, после получения одобрения со стороны CNMC компания намерена запустить два поезда в день в каждом из направлений с остановками в Сарагосе, Барселоне, Перпиньяне и Нарбоне. Одним из выдвигаемых комиссией требований является получение 30% доходов и трафика от международных перевозок, т.е. исключительно за счет сообщения между французскими и испанскими городами. Эта цифра ниже заложенного в директиве показателя в 50%, что подтверждает интерес CNMC к прекращению государственной монополии и допуску других компаний к осуществлению перевозок подобного рода. 

          Air Nostrum рассчитывает запустить свои поезда ровно через год, 5 октября 2018-го. Продолжительность поездки между конечными станциями составит 5 часов 47 минут. С этой точки зрения ILSA обгонит Renfe за счет сокращения времени стоянки для высадки и посадки пассажиров. Отрезок Мадрид-Барселона поезда преодолеют за 3 часа 7 минут. Согласно предварительному расписанию, из Мадрида составы будут отправляться в 07:45 и в 15:30 с прибытием в 13:32 и 21:17 соответственно. В свою очередь, отправления из Монпелье запланированы на 07:00 и 15:30 с возвращением в Мадрид в 12:47 и 21:17.

          «В настоящее время расписание движения между этими городами составлено экономически неудачно: пассажиры могут добраться в Монпелье только к вечеру, а не в поздние утренние часы, что делает нынешний маршрут неподходящим для деловых поездок», - отмечают в Air Nostrum. Помимо этого, существующая схема неудобна с точки зрения потенциального сообщения с другими городами. 

          На прошлой неделе CNMC дала официальный старт четырехнедельному периоду, в течение которого все стороны, так или иначе причастные к данному процессу, смогут озвучить свои возражения. Кроме того, за это время комиссии предстоит проверить, действительно ли основной целью Air Nostrum являются международные перевозки пассажиров или же компания намерена составить конкуренцию Renfe на внутренних маршрутах по Испании. После этого начнется следующий период продолжительностью 6 недель для принятия решения по функционированию новой компании. В том случае, если CNMC даст зеленый свет по обоим пунктам, государственному предприятию Adif будет отдан приказ разрешить использование его инфраструктур составами ILSA за соответствующую плату. 

          Помимо этого, при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии CNMC также будет учитывать такие факторы, как потенциал спроса со стороны пассажиров в Испании и Франции и численность населения городов, которые охватит новый маршрут. 

          В свою очередь, Renfe заявляет, что все компании должны будут доказать свое намерение обеспечить 50% перевозок и доходов за счет международных маршрутов, чего на направлении Мадрид-Монпелье ей сейчас добиться не удается.

          Темы: Туризм  Мадрид

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Инцидент на конкурсе красоты в Испании Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017