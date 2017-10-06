Air Nostrum запустит собственные высокоскоростные поезда из Мадрида в Монпелье

Авиакомпания Air Nostrum подготовила план запуска собственного высокоскоростного железнодорожного сообщения с октября следующего года. Как сообщают информационные агентства Испании, в документе, переданном в Национальную комиссию по вопросам рынков и конкуренции (CNMC), представители перевозчика объяснили предполагаемую схему работы своего филиала Intermodalidad de Levante S.A (ILSA). В соответствии с ней, между Мадридом и французским Монпелье ежедневно будут курсировать четыре поезда, по два в каждую сторону.

Свои намерения составить конкуренцию монополисту Renfe с его сервисом AVE в ILSA подкрепляют содержанием европейской директивы, призванной поспособствовать либерализации сектора железнодорожных перевозок в ЕС. Министерство развития Испании, в свою очередь, отложило открытие сегмента скоростных перевозок для других игроков до 2020 года, основываясь на рекомендациях Брюсселя, упомянутых в четвертом пакете мер в области железнодорожных перевозок.

В соответствии с планами Air Nostrum, после получения одобрения со стороны CNMC компания намерена запустить два поезда в день в каждом из направлений с остановками в Сарагосе, Барселоне, Перпиньяне и Нарбоне. Одним из выдвигаемых комиссией требований является получение 30% доходов и трафика от международных перевозок, т.е. исключительно за счет сообщения между французскими и испанскими городами. Эта цифра ниже заложенного в директиве показателя в 50%, что подтверждает интерес CNMC к прекращению государственной монополии и допуску других компаний к осуществлению перевозок подобного рода.

Air Nostrum рассчитывает запустить свои поезда ровно через год, 5 октября 2018-го. Продолжительность поездки между конечными станциями составит 5 часов 47 минут. С этой точки зрения ILSA обгонит Renfe за счет сокращения времени стоянки для высадки и посадки пассажиров. Отрезок Мадрид-Барселона поезда преодолеют за 3 часа 7 минут. Согласно предварительному расписанию, из Мадрида составы будут отправляться в 07:45 и в 15:30 с прибытием в 13:32 и 21:17 соответственно. В свою очередь, отправления из Монпелье запланированы на 07:00 и 15:30 с возвращением в Мадрид в 12:47 и 21:17.

«В настоящее время расписание движения между этими городами составлено экономически неудачно: пассажиры могут добраться в Монпелье только к вечеру, а не в поздние утренние часы, что делает нынешний маршрут неподходящим для деловых поездок», - отмечают в Air Nostrum. Помимо этого, существующая схема неудобна с точки зрения потенциального сообщения с другими городами.

На прошлой неделе CNMC дала официальный старт четырехнедельному периоду, в течение которого все стороны, так или иначе причастные к данному процессу, смогут озвучить свои возражения. Кроме того, за это время комиссии предстоит проверить, действительно ли основной целью Air Nostrum являются международные перевозки пассажиров или же компания намерена составить конкуренцию Renfe на внутренних маршрутах по Испании. После этого начнется следующий период продолжительностью 6 недель для принятия решения по функционированию новой компании. В том случае, если CNMC даст зеленый свет по обоим пунктам, государственному предприятию Adif будет отдан приказ разрешить использование его инфраструктур составами ILSA за соответствующую плату.

Помимо этого, при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии CNMC также будет учитывать такие факторы, как потенциал спроса со стороны пассажиров в Испании и Франции и численность населения городов, которые охватит новый маршрут.

В свою очередь, Renfe заявляет, что все компании должны будут доказать свое намерение обеспечить 50% перевозок и доходов за счет международных маршрутов, чего на направлении Мадрид-Монпелье ей сейчас добиться не удается.