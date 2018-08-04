Air Europa запустила доставку товаров на борт

Авиалиния Air Europa, входящая в состав Grupo Globalia, запускает новый формат покупки товаров. Пассажиры смогут заранее заказать желаемые продукты, которые будут доставлены им прямо на борт самолёта.

Новая услуга получила название Skyshop. Отмечается, что благодаря ей пассажир может быть уверен в том, что товар будет в наличии.

Зарезервировать продукты можно не менее чем за 3 дня до вылета, а забрать их можно, сидя в самолёте.

Сервис уже доступен для пассажиров всех трансатлантических рейсов, которые выполняет авиалиния.

Дополнительно Air Europa применяет 20-процентную скидку на все покупки на борту через портал Skyshop. Действующий каталог товаров можно скачать на сайте в формате pdf, а при заказе нужно указать аэропорт вылета и прибытия и дату рейса. Также предусмотрены специальные предложения для именинников. В день рождения всем пассажирам обещают скидку 50% на второй товар.