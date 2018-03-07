Air Europa устраивает большую распродажу билетов

Авиакомпания Air Europa объявила о запуске промоакции Minimax. В продажу поступили авиабилеты по цене от 29 евро в одну сторону на таких европейских направлениях, как Лондон, Лиссабон, Париж, Амстердам, Цюрих, Рим, Милан, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Брюссель.

Сниженные тарифы действуют при условии покупки билета туда-обратно. Акция действует до 11 марта на рейсы в период до 20 июня. Скидки распространяются на все рейсы авиакомпании, самый дешёвый тариф включает только ручную кладь.

Air Europa предлагает дешёвые билеты не только по Европе, но и по Испании, стоимость которых также начинается с 29 евро. С Пиренейского полуострова на Балеарские острова можно улететь за 19 евро, на Канарские острова – за 27 евро. Билеты на авиарейсы между островами Балеарского или Канарского архипелага для резидентов обойдутся от 8 евро в одну сторону.

Цены на авиабилеты в Нью-Йорк начинаются от 184 евро в одну сторону, в Майами – от 209 евро. Минимальная цена билета на Карибские острова составляет 259 евро, в страны Южной Америки – 269 евро.