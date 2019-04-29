Air Europa продает авиабилеты от 14 евро

Авиакомпания Air Europa устроила распродажу билетов. Цены начинаются от 14 евро в один конец. За эти деньги доступны авиаперелеты внутри Испании, включая Балеарские острова. На Канары можно отправится за 17 евро.
За 29 евро можно улететь из Испании, например, в Лиссабон или Брюссель. Акция распространяет и на трансатлантические рейсы. Отправится в Америку можно за 179 евро. Во Франкфурт, Мюнхен, Амстердам можно улететь за 39 евро.
Акция продлится до 7 мая. Билеты можно купить на рейсы до 4 декабря.Темы: Туризм