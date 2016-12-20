Аэропорт каталонской Лериды переходит на зимнее расписание

21 декабря аэропорт Лерида-Альгуайре перейдет на зимнее расписание, которое включает в себя 208 перелетов в пяти европейских направлениях. Как сообщают информационные агентства Испании, 148 из них выполнят авиакомпании Neilson/Thomas Cook и Arkia, а еще 30 – AirNostrum.

Так, начиная с 21 декабря и в течение последующих 17 недель самолеты Neilson/Thomas Cook будут летать в Лериду из Англии: дважды в неделю из лондонского аэропорта Гатвик и по одному разу – из Манчестера и Бирмингема. В феврале число рейсов из Манчестера будет увеличено еще на два, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В свою очередь, на протяжении 11 уикендов с 13 января по 24 марта израильская Arkia будет выполнять рейсы из Тель-Авива, а Air Nostrum соединит город с Пальмой-де-Майорка, осуществляя перелеты по пятницам и воскресеньям.