Аэропорт Гран-Канарии передал на благотворительность 11 095 забытых пассажирами предметов

Администрация аэропорта острова Гран-Канария передала мэриям муниципалитов Инхенио и Тельде 11 095 из 13 711 предметов, забытых и потерянных пассажирами в период с 2012 по 2014 годы, которые, в свою очередь, будут переданы благотворительным организациям. Как сообщают информагентства Испании, большинство из них составляют детские коляски, предметы одежды, очки, сумки, часы, рюкзаки, чемоданы, ремни, фотокамеры, компьютеры и планшеты. Согласно официальному сообщению управляющей компании Aena, еще 2 561 предмет был возвращен владельцам.

Что касается переданных на благотворительность вещей, то они были пожертвованы по истечении установленного законодательством двухлетнего срока, в течение которого их не забрали.

Помимо этого, в прошлом году бюро находок аэропорта Гран-Канарии зарегистрировало 7 012 предметов, потерянных на его территории, и вернуло хозяевам 1 242 из них в течение вышеупомянутого периода.