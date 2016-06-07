Аэропорт Барселоны занял третье место в Европе по росту пассажиропотока

Объем пассажирских перевозок в аэропортах Барселона-Эль-Прат и Мадрид-Барахас вырос в апреле на 8,7% и 3,5% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По всей Европе они заняли третье и седьмое место по темпам роста, говорится в докладе ассоциации аэропортов ACI Europe.

В больших аэропортах, через которые за год проходит более 25 миллионов человек, средний рост составил 2,2%. Лучшие показатели получили аэровокзалы в Дублине (10,7%) и Амстердаме (10,1%), парижский аэропорт Орли (8,4%), Копенгаген (7,6%) и аэропорт Гатвик в Лондоне (3,7%).

Во второй группе, через которую проходит в год больше 10, но меньше 25 миллионов человек, наибольший рост показали Малага (11,8%), Кёльн-Бонн (17,8%), Бирмингем (13,3% ), Гран Канариа (10,8%) и Манчестер (11,3%). Пассажиропоток испанских Аликанте и Пальма-де-Майорка, принадлежащих к этой группе, вырос на 10% и 3,5% соответственно по сравнению со средним увеличением на 1,5%.

Для третьей группы (от 5 до 10 миллионов пассажиров в год) средний рост равен 7,9%. Наилучшие результаты показали Берлин-Шёнефельд (34,2%) и Фуэртевентура (18, 6%), за ними следует португальский Фару (16,6%), Южный аэропорт Тенерифе (16%) и Ибица (14,5%). В то же время Валенсия и Лансароте увеличили число пассажиров на 4,7% и 4,4% соответственно. Терминал в Жироне, напротив, продемонстрировал сокращение на 17, 3%.

Самые маленькие аэропорты, в которые прилетает меньше 5 миллионов человек, продемонстрировали среднее увеличение на 5,3%. Рекордные цифры показали румынский Орадя (8156,8%) и бельгийские Льеж (876,5%) и Остенде (431,6%). Северный аэропорт Тенерифе увеличил пассажиропоток на 4,4%, а Севилья – на 4,2%. Менорка – только на 0,5%, а Бильбао показал снижение на 0,1%.