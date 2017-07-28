Аэропорт Барселоны на время остался без такси из-за забастовки водителей

В четверг, 27 июля, в Барселоне проходила забастовка таксистов, которая затронула два терминала аэропорта "Эль-Прат".

С 6:00 в аэропорту работали лишь несколько автомобилей, которые забирали пассажиров с ограниченными возможностями, а также тех, кому требовалась медицинская помощь.

Для большинства пассажиров, прибывших в Эль-Прат, забастовка стала неожиданностью. Многие собирались воспользоваться услугами такси, однако были вынуждены искать альтернативные варианты и добираться в город на автобусах, метро или поездах, из-за чего образовались большие очереди.

Как пояснили сами участники забастовки, акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание Министерства развития к необходимости регулирования применения нормативных актов. Таксисты намерены продолжать свою борьбу за соблюдение законов, которые, по их мнению, нарушаются.