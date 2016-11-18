8 из 10 посетителей Храма Святого Семейства не заходят в саму церковь

8 из 10 туристов, посещающих Храм Святого Семейства, не заходят в саму церковь, а половина из них не остается на территории дольше 40 минут. Об этом сообщают информагентства Испании со ссылкой на результаты исследования, проведенного мэрией Барселоны совместно с технологическим центром Eurecat и фондом Mobile World Capital Barcelona с целью изучения потоков посетителей вокруг одной из самых известных достопримечательностей страны.

Соответствующий анализ был проведен в июле по периметру собора с использованием беспроводных датчиков, технологии GSM и 3D-камер, установленных в стратегических точках доступа, например, входах в метро. Кроме того, данные также были получены из источников телефонных компаний.

В рамках исследования в качестве туристов рассматривались лица, посещавшие зону храма только раз в неделю и пребывавшие в контрольной зоне не более десяти минут. Остальных отнесли к категориям местных жителей или граждан, работающих в окрестностях объекта.

Полученные данные показали, что наибольший наплыв туристов в периметре Храма Святого Семейства наблюдается в период с 10:00 до 12:00 вне зависимости от того, идет ли речь о будних или выходных днях. Единственным отличием уикенда является тот факт, что в субботу и воскресенье большая часть визитов совершается во второй половине дня. Помимо этого, посредством сведений о происхождении SIM-карт авторы исследования установили, что наибольшую часть иностранных гостей церкви составляют французы, итальянцы и англичане.

По словам советника по вопросам предпринимательства и туризма Барселоны Агусти Колома, эти данные помогут мэрии принять меры, способствующие повышению мобильности и устранению ощущения загруженности, которое порой возникает у самих туристов в определенных районах города. В этом смысле Колом подчеркнул важность привлечения туроператоров к управлению потоками посетителей.