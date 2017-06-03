57 самых красивых городков Испании готовятся к "Романтической ночи"

57 муниципалитетов, входящих в сеть "Самых красивых городков Испании", присоединятся к мероприятию "Романтическая ночь", которое пройдет 24 июня в более чем 300 населенных пунктах Европы. Как сообщают информационные агентства, его программа включает в себя концерты и гастрономические дегустации. Кульминацией события станет "Большой поцелуй" с участием 100 000 человек, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Проект был представлен в Мадриде в рамках стратегии сети по продвижению сельского туризма. Одним из ее элементов также стал выпуск официального путеводителя, вобравшего в себя туристическую информацию обо всех населенных пунктах ассоциации. Помимо популяризации туризма в сельской местности одной из основных его задач является борьба с прогрессирующим оттоком населения из этих районов. Впрочем, инициатива по объединению в тематическую сеть дала свои плоды: мэры некоторых городов-участников, посетившие встречу, отметили, что с момента вступления в ассоциацию туристический поток во вверенных им муниципалитетах вырос на 30-50%.

Члены ассоциации также отметили, что 9 июня в Испании впервые будет проведена Международная ассамблея Федерации самых красивых городков мира, которая состоится уже в седьмой раз. В составе официальных делегаций Франции, Германии, России, Китая, Италии, Квебека, Японии, Валлонии и Палестины ее посетят представители 50 органов власти. Главная цель мероприятия заключается в совместной работе по продвижению муниципалитетов на международном уровне, анализе стратегий по борьбе с оттоком жителей и обмене опытом, который поспособствует сохранению городов.