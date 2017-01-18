5 тысяч таксистов устроили грандиозную пробку в Барселоне

Медленный "марш таксистов" в Барселоне, ставший знаком протеста против невыполнения мэрией города своих обязательств перед данным коллективом, привела к массовым заторам на круговых развязках. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на Каталонскую службу дорожного движения (SCT). Так, во вторник в районе между развязкой Нус-де-ла-Тринитат и районом Зона-Франка образовалась пробка протяженностью 17 километров. 11-километровый затор возник на круговой развязке Ронда-де-Дальт.

Альберто Альварес, пресс-секретарь организовавшей акцию ассоциации Élite Taxi Barcelona, объяснил, что мэрия каталонской столицы не выполняет условия соглашений, подписанных с представителями сектора летом прошлого года. Так, в соответствии с одним из них офицеры Городской гвардии Барселоны должны были пройти надлежащую подготовку в области транспорта, чтобы иметь возможность штрафовать компании, не соблюдающие нормативы, и следить за тем, чтобы они не выезжали на полосу, отведенную для общественного транспорта.

Медленный марш, получивший название "Операция "Улитка", начался в 11:00 от аэропорта Эль-Прат. По словам организаторов, в нем приняли участие 5 000 таксистов. Таксисты, имеющие парный номер лицензии, циркулировали по развязке Ронда-де-Дальт, а обладатели непарного номера – по развязке Ронда-дель-Литораль. После этого, не заезжая в город, они вернулись в аэропорт.

Конечной целью акции было помешать движению на круговых развязках. По словам Альвареса, эта инициатива была "только предупреждением": водители такси готовы к более серьезным мерам, например, к проведению акции протеста в период проведения конгресса Mobile World Congress, который начнется 27 февраля.