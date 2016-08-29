5 испанских городков, где регулярно отдыхают мировые знаменитости

Многие знаменитости мирового масштаба предпочитают отдыхать в Испании. Среди них – известные политики и звёзды Голливуда. Газета ABC составила список пяти направлений, где регулярно проводят свой отпуск Гвинет Пэлтроу, Дэвид Кэмерон, Джон Мейджор, Ник Клегг и Пэрис Хилтон.
Гвинет Пэлтроу – Талавера-де-ла-Рейна (Толедо)
Известная актриса достаточно часто приезжает в Испанию, и ее любимое место отдыха – городок Талавера-де-ла-Рейна в Кастилии – Ла-Манче, администрация которого уже присвоила ей звание почетной гражданки.
Отличительная черта этого района – его кухня. Местные вина, хамон и сыры придутся по вкусу самым взыскательным гурманам.
Дэвид Кэмерон – Ронда
Бывший премьер-министр Великобритании предпочитает отдыхать в городке Ронда в андалусской провинции Малага. Свой досуг он проводит активно – для любителей развлечений вроде пеших горных маршрутов и скалолазания здесь созданы все условия.
Джон Мейджор – Канделада (Авила)
Еще один бывший британский премьер, Джон Мейджор, вот уже несколько лет приезжает в Канделаду. Этот городок, известный своими живописными пейзажами, может стать хорошей альтернативой пляжному туризму для тех, кто предпочитает пешие прогулки и спокойствие.
Ник Клегг – Ольмедо (Вальядолид)
С городком Ольмедо в регионе Кастилия и Леон британского вице-премьера связывает многое: здесь родилась его супруга Мириам Гонсалес, и именно сюда супруги частенько приезжают отдыхать от суматохи большого города.
Пэрис Хилтон – Ибица (Балеарские острова)
Ежегодно Ибица собирает звезд мирового масштаба, и известная наследница Пэрис Хилтон – не исключение: каждое лето она приезжает сюда, чтобы развлечься на местных вечеринках и отдохнуть на пляжах с кристально чистой водой.Темы: Туризм