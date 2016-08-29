5 испанских городков, где регулярно отдыхают мировые знаменитости

Многие знаменитости мирового масштаба предпочитают отдыхать в Испании. Среди них – известные политики и звёзды Голливуда. Газета ABC составила список пяти направлений, где регулярно проводят свой отпуск Гвинет Пэлтроу, Дэвид Кэмерон, Джон Мейджор, Ник Клегг и Пэрис Хилтон.

Гвинет Пэлтроу – Талавера-де-ла-Рейна (Толедо)

Известная актриса достаточно часто приезжает в Испанию, и ее любимое место отдыха – городок Талавера-де-ла-Рейна в Кастилии – Ла-Манче, администрация которого уже присвоила ей звание почетной гражданки.

Отличительная черта этого района – его кухня. Местные вина, хамон и сыры придутся по вкусу самым взыскательным гурманам.

Дэвид Кэмерон – Ронда

Бывший премьер-министр Великобритании предпочитает отдыхать в городке Ронда в андалусской провинции Малага. Свой досуг он проводит активно – для любителей развлечений вроде пеших горных маршрутов и скалолазания здесь созданы все условия.

Джон Мейджор – Канделада (Авила)

Еще один бывший британский премьер, Джон Мейджор, вот уже несколько лет приезжает в Канделаду. Этот городок, известный своими живописными пейзажами, может стать хорошей альтернативой пляжному туризму для тех, кто предпочитает пешие прогулки и спокойствие.

Ник Клегг – Ольмедо (Вальядолид)

С городком Ольмедо в регионе Кастилия и Леон британского вице-премьера связывает многое: здесь родилась его супруга Мириам Гонсалес, и именно сюда супруги частенько приезжают отдыхать от суматохи большого города.

Пэрис Хилтон – Ибица (Балеарские острова)

Ежегодно Ибица собирает звезд мирового масштаба, и известная наследница Пэрис Хилтон – не исключение: каждое лето она приезжает сюда, чтобы развлечься на местных вечеринках и отдохнуть на пляжах с кристально чистой водой.