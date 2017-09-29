42% шопинг-туризма приходится на долю двух районов Мадрида и Барселоны

42% дохода, получаемого испанским сектором шопинг-туризма, приходится на долю проспекта Грасиа в Барселоне и квартала Саламанка в Мадриде, сообщают информагентства страны со ссылкой на данные компании Global Blue. Кроме того, полученные сведения свидетельствуют о том, что каталонская столица обладает большим по сравнению с Мадридом потенциалом для привлечения туристов с высокой покупательской способностью.

Фактически, 3 из 10 евро, которые туристы тратят на шопинг в Испании, остаются в магазинах на проспекте Грасиа. Этот показатель почти в два раза превышает цифры квартала Саламанка. В первом случае доход от покупок, которые были совершены путешественниками из стран, не являющихся членами ЕС, выросли на 24%, а во втором – на 15%.

Впрочем, мадридские бутики опередили каталонских конкурентов с точки зрения размера среднего чека. Так, в квартале Саламанка неевропейские туристы оставляют в среднем 962 евро, что почти на 10% больше, чем на проспекте Грасиа. Подобные различие эксперты Global Blue объясняют тем, что данный район Мадрида исторически славится как зона для премиум-шопинга. В 40% случаев стоимость покупок, совершаемых иностранными туристами в зоне Саламанка, составляет более 5 000 евро.

Согласно прогнозам на этот год, общая тенденция изменится и пальма первенства перейдет к Мадриду. Этому поспособствуют каталонсикй политический контекст, а также массовый наплыв туристов и стратегии местных властей.