4 из 5 чирингито на Коста-дель-Соль – нелегальные

Министерство окружающей среды Испании выяснило, что только 76 из 348 пляжных кафе, работающих на побережье Коста-дель-Соль (чирингито), имеют все необходимые разрешения для работы. Таким образом, почти 80% заведений на пляжах Малаги оказались нелегальными.

По Андалусии в целом наблюдается обратная ситуация: 80% пляжных кафе имеют лицензии или находятся в процессе их получения.

В Совете Андалусии выразили уверенность в том, что все чирингито в скором будущем выйдут из тени и получат необходимые бумаги, учитывая тот факт, что большинство уже занимается этими процедурами.