4 из 10 самых посещаемых монументов Испании расположены в Андалусии

Четыре из десяти самых посещаемых монументов Испании расположены в Андалусии, сообщает El País. Знаменитый дворец Альгамбра, принявший в прошлом году 2,5 миллиона посетителей, занял четвертое место по стране. Кордовская соборная мечеть, построенная в VIII веке, заняла шестую строчку рейтинга с показателем в 1,6 миллиона гостей. За ней следуют кафедральный собор Севильи и Королевский Алькасар, каждый из которых посетили 1,5 миллиона человек.
Андалусия стала лидером рейтинга по числу наиболее посещаемых достопримечательностей, находящихся на ее территории. Второе место досталось Мадриду с тремя монументами, а третье заняла Барселона с двумя достопримечательностями. Впрочем, ее знаменитый Храм Святого Семейства, привлекший 3,7 миллиона гостей, стал самым посещаемым в стране.Темы: Туризм Гранада Кордова