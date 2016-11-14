4 из 10 самых посещаемых монументов Испании расположены в Андалусии

Четыре из десяти самых посещаемых монументов Испании расположены в Андалусии, сообщает El País. Знаменитый дворец Альгамбра, принявший в прошлом году 2,5 миллиона посетителей, занял четвертое место по стране. Кордовская соборная мечеть, построенная в VIII веке, заняла шестую строчку рейтинга с показателем в 1,6 миллиона гостей. За ней следуют кафедральный собор Севильи и Королевский Алькасар, каждый из которых посетили 1,5 миллиона человек.