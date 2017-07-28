30 испанских парадоров предложили скидку в 15%

Сеть сельских отелей Paradores de Turismo запустила летнюю акцию, во время которой клиенты смогут получить скидки до 15% на размещение с завтраком более чем в 30 гостиницах.

Предложение будет действовать до 31 августа включительно в отелях сети, расположенных по всей Испании. Количество номеров, предоставляемых по акции, ограничено.

Любители высоты могут воспользоваться предложением в Артиэсе, в горах Гредос и Национальном парке Каньядас-дель-Тейде. В акции также участвуют отели в прибрежных районах Сеуты и Тортосы и в таких исторических местах, как Сигуэнса, Ла-Гранха или Санто-Доминго-де-ла-Кальсада.