2017-й стал лучшим годом для испанского туризма

В 2017 году Испании удалось побить собственный рекорд по числу туристических визитов. Страну посетило 81,4 миллиона иностранцев, на 6,2 миллиона (8,6%) больше чем в предыдущем году.

Кроме того, по данным Национального института статистики, в 2017 году расходы иностранных туристов в Испании выросли на 12,2% и достигли 86,8 миллиардов евро. Эта цифра на 3% выше показателей, которые были ранее представлены Министерством энергетики, туризма и информационных технологий.

В декабре минувшего года Испанию посетило 4 миллиона туристов из-за рубежа, что на 8,6% больше по сравнению с 2016 годом.

В среднем иностранные туристы провели в Испании от 4 до 7 дней. Количество визитов продолжительностью более 15 ночей, увеличилось почти на 8%, а визитов продолжительностью более недели стало больше на 15,8%.

Больше всего туристов приезжает в Испанию из Соединённого королевства (19 млн), Германии (11,7 млн) и Франции (11,2 млн). Количество россиян, побывавших в Испании в 2017 году, выросло на 14% до 1,14 миллионов человек.

Самым популярным туристическим направлением внутри страны стала Каталония, которую посетило 19 миллионов человек, что на 5% больше, чем годом ранее. За ней следуют Канарские острова (14,2 млн) и Балеарские острова (13,8 млн).