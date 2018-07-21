13 пляжей в Испании с хорошим WiFi

На южном побережье WiFi есть на пляжах Адры (Альмерия) и Пунта-Умбрия (Уэльва), а также на Sancti Petri (Кадис), Poniente (Гранада) и La Malagueta (Малага). На Коста-дель-Соль эта услуга появилась в 2011 году, а на пляжах San Nicolás y и Sirena Loca в Адре WiFi работает с 2010 года.

На востоке страны беспроводным интернетом можно воспользоваться на пляжах Бенидорма (Аликанте), Ла-Манги (Мурсия), на Barceloneta, Nova Icària, Somorrostro и Bogatell в Барселоне, а также на побережье Пеньисколы в Кастельоне, где бесплатное беспроводное соединение доступно на участке между Playa Norte и южной частью Font Nova.

В островной части Испании зоны WiFi есть на пляже Reducto на Лансароте, Palmira на Майорке, Cala Galdana на Менорке, Jardín на Тенерифе. Власти последнего также аннонсировали в 2017 году масштабный проект по обеспечению бесплатного доступа в интернет в муниципалитетах Адехе, Арона, Пуэрто-де-ла-Крус и Сантьяго-дель-Тейде.