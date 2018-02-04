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          Новости Испании » Новости » Туризм » 12 лучших пляжей Испании на каждый месяц

          12 лучших пляжей Испании на каждый месяц

          21:19 04.02.2018

          Пляжи Испании хороши не только летом. И журналисты El País доказали это, составив список из 12 лучших мест для отдыха на побережье – по одному на каждый месяц года…

          Январь

          Лос-Гиос, Сантьяго-дель-Тейде (Тенерифе)

          До этого небольшого пляжа с черным песком неподалеку от яхтенного порта Лос-Гигантес проще всего добраться на специальной лодке, предназначенной для наблюдения за китообразными. Всего в километре от него находится ресторан единственного на Канарских островах шеф-повара со звездой Michelin Хуана Карлоса Падрона. 

          Отели в Сантьяго-дель-Тейде:

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          Февраль

          Ла-Ренега, Оропеса-дель-Мар (Кастельон)

          Зеленый коридор между Оропесой-дель-Мар и Беникасимом простирается на 6 километров на месте бывших железнодорожных путей. Этот маршрут идеально подходит для семейной велопрогулки, после которой можно остановиться на привал в одном из заливов района Ла-Ренега, а затем подкрепиться в кафе отеля Voramar, по праву считающегося настоящим символом местного туризма. 

          Отели в Оропеса-дель-Мар:

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          Март

          Баррака-Кемада, Сан-Педро-дель-Пинатар (Мурсия)

          Местечко Баррака-Кемада расположено в центральной части пляжа Ла-Льяна. На этом диком участке побережья можно понаблюдать за птицами и самолетами или искупаться, не опасаясь волнений в море: в 50 метрах от береговой линии находится естественный волнорез. За традиционными региональными блюдами стоит отправиться в близлежащий ресторан Mardesal. 

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          Апрель

          Залив Лос-Амарильос, Нихар (Альмерия) 

          Скалы, окружающие залив Лос-Амарильос, только подчеркивают его красоту. В силу скромного размера местного пляжа для его посещения идеально подходит низкий туристический сезон. Ходить здесь рекомендуется только по специально оборудованным дорожкам. 

          Отели в Нихаре:

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          Май

          Эс-Дольс, Сес-Салинес (Майорка) 

          На юге острова Майорка находится пляжа Эс-Дольс, который не только считается одним из самых экологичных на острове, что подтверждает европейский сертификат EMAS, но и предлагает отдыхающим широкий спектр развлечений – от пляжного бара и сапсерфинга до аренды каяков и катамаранов.

          Отели в Сес-Салинес:

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          Июнь

          Пляж Сан-Хуан, Аликанте

          Ночь с 23 на 24 июня, когда жители города отмечают праздник Сан-Хуан (в русской традиции – Иван Купала), - единственный момент в году, когда на берегу разрешено разводить костры, и местные жители и туристы активно этим пользуются. Здесь отдыхающим предлагают самый обширный спектр услуг на всем городском побережье, и, кроме того, часть пляжа отведена для нудистов. 

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          Июль

          Ла-Барроса, О-Грове (Понтеведра)

          Морской променад в местечке Сан-Висенте-дель-Мар идеально подходит для наблюдения за рассветами и расслабленного отдыха. Вот уже более 25 лет местный житель Мигель де ла Сьерва руководит баром El Náutico, а также занимается дайвингом и прогулками на каяках. Стоит отметить, что это местечко горячо любимо представителями инди-культуры.

          Отели в О-Грове:

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          Август

          Эйрон, Ортигейра (Ла-Корунья) 

          Пляж Эйрон формируют два залива, разделенных скалистым барьером. Оба они подходят для расслабленного отдыха и созерцания видов на мыс Ортегаль. Здесь также стоит посетить отель Viento del Norte и ресторан Planeta.

          Отели в Ортигейре:

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          Сентябрь

          Сан-Франсеск, Бланес (Жирона)

          Несмотря на стремительную урбанизацию его окрестностей, пляж Сан-Франсеск все еще отражает сохраняет знаковые черты побережья Коста-Брава – тени от сосен, широкий песчаный пляж и шум волн. Сытные завтраки и паэлья в ресторане Cala Bona станут прекрасным дополнением к отдыху. 

          Отели в Бланесе:

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          Октябрь

          Санта-Марина, Рибадеселья (Астурия) 

          Мало кто связывает название муниципалитета Рибадеселья с миром серфинга, однако история городка в последние десятилетия связана с ним довольно тесно: с 1971 года на пляже Санта-Марина работает специализированная школа Нано Родригеса Waikiki. Отдельного внимания заслуживают местные отели и кафе  Nerián. 

          Отели в Рибадеселье:

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          Ноябрь

          Эн-Туркета, Сьюдадела (Менорка) 

          Залив Эн-Туркета считается одним из самых популярных в Европе, поэтому посетить его лучше в ноябре, когда схлынет поток туристов. Вода в это время года теплее воздуха (ее температура составляет от 18 до 20 градусов) и еще подходит для купания.

          Отели в Сьюдаделе:

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          Декабрь

          Монтанья-де-Арена, Сан-Бартоломе-де-Тирахана (Гран-Канария) 

          Добраться до этого потайного малолюдного уголка, укрытого от ветра и течений, можно пешком с пляжа Карпинтерас. Стоит также отметить, что часть побережья здесь отведена для нудистов. 

          Отели в Сан-Бартоломе-де-Тирахана:

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          Темы: Туризм

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