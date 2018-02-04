12 лучших пляжей Испании на каждый месяц

Пляжи Испании хороши не только летом. И журналисты El País доказали это, составив список из 12 лучших мест для отдыха на побережье – по одному на каждый месяц года…
Январь
Лос-Гиос, Сантьяго-дель-Тейде (Тенерифе)
До этого небольшого пляжа с черным песком неподалеку от яхтенного порта Лос-Гигантес проще всего добраться на специальной лодке, предназначенной для наблюдения за китообразными. Всего в километре от него находится ресторан единственного на Канарских островах шеф-повара со звездой Michelin Хуана Карлоса Падрона.
Отели в Сантьяго-дель-Тейде:
Февраль
Ла-Ренега, Оропеса-дель-Мар (Кастельон)
Зеленый коридор между Оропесой-дель-Мар и Беникасимом простирается на 6 километров на месте бывших железнодорожных путей. Этот маршрут идеально подходит для семейной велопрогулки, после которой можно остановиться на привал в одном из заливов района Ла-Ренега, а затем подкрепиться в кафе отеля Voramar, по праву считающегося настоящим символом местного туризма.
Отели в Оропеса-дель-Мар:
Март
Баррака-Кемада, Сан-Педро-дель-Пинатар (Мурсия)
Местечко Баррака-Кемада расположено в центральной части пляжа Ла-Льяна. На этом диком участке побережья можно понаблюдать за птицами и самолетами или искупаться, не опасаясь волнений в море: в 50 метрах от береговой линии находится естественный волнорез. За традиционными региональными блюдами стоит отправиться в близлежащий ресторан Mardesal.
Отели в Сан-Педро-дель-Пинатар:
Апрель
Залив Лос-Амарильос, Нихар (Альмерия)
Скалы, окружающие залив Лос-Амарильос, только подчеркивают его красоту. В силу скромного размера местного пляжа для его посещения идеально подходит низкий туристический сезон. Ходить здесь рекомендуется только по специально оборудованным дорожкам.
Отели в Нихаре:
Май
Эс-Дольс, Сес-Салинес (Майорка)
На юге острова Майорка находится пляжа Эс-Дольс, который не только считается одним из самых экологичных на острове, что подтверждает европейский сертификат EMAS, но и предлагает отдыхающим широкий спектр развлечений – от пляжного бара и сапсерфинга до аренды каяков и катамаранов.
Отели в Сес-Салинес:
Июнь
Пляж Сан-Хуан, Аликанте
Ночь с 23 на 24 июня, когда жители города отмечают праздник Сан-Хуан (в русской традиции – Иван Купала), - единственный момент в году, когда на берегу разрешено разводить костры, и местные жители и туристы активно этим пользуются. Здесь отдыхающим предлагают самый обширный спектр услуг на всем городском побережье, и, кроме того, часть пляжа отведена для нудистов.
Отели в Аликанте:
Июль
Ла-Барроса, О-Грове (Понтеведра)
Морской променад в местечке Сан-Висенте-дель-Мар идеально подходит для наблюдения за рассветами и расслабленного отдыха. Вот уже более 25 лет местный житель Мигель де ла Сьерва руководит баром El Náutico, а также занимается дайвингом и прогулками на каяках. Стоит отметить, что это местечко горячо любимо представителями инди-культуры.
Отели в О-Грове:
Август
Эйрон, Ортигейра (Ла-Корунья)
Пляж Эйрон формируют два залива, разделенных скалистым барьером. Оба они подходят для расслабленного отдыха и созерцания видов на мыс Ортегаль. Здесь также стоит посетить отель Viento del Norte и ресторан Planeta.
Отели в Ортигейре:
Сентябрь
Сан-Франсеск, Бланес (Жирона)
Несмотря на стремительную урбанизацию его окрестностей, пляж Сан-Франсеск все еще отражает сохраняет знаковые черты побережья Коста-Брава – тени от сосен, широкий песчаный пляж и шум волн. Сытные завтраки и паэлья в ресторане Cala Bona станут прекрасным дополнением к отдыху.
Отели в Бланесе:
Октябрь
Санта-Марина, Рибадеселья (Астурия)
Мало кто связывает название муниципалитета Рибадеселья с миром серфинга, однако история городка в последние десятилетия связана с ним довольно тесно: с 1971 года на пляже Санта-Марина работает специализированная школа Нано Родригеса Waikiki. Отдельного внимания заслуживают местные отели и кафе Nerián.
Отели в Рибадеселье:
Ноябрь
Эн-Туркета, Сьюдадела (Менорка)
Залив Эн-Туркета считается одним из самых популярных в Европе, поэтому посетить его лучше в ноябре, когда схлынет поток туристов. Вода в это время года теплее воздуха (ее температура составляет от 18 до 20 градусов) и еще подходит для купания.
Отели в Сьюдаделе:
Декабрь
Монтанья-де-Арена, Сан-Бартоломе-де-Тирахана (Гран-Канария)
Добраться до этого потайного малолюдного уголка, укрытого от ветра и течений, можно пешком с пляжа Карпинтерас. Стоит также отметить, что часть побережья здесь отведена для нудистов.
Отели в Сан-Бартоломе-де-Тирахана:Темы: Туризм