10 небанальных экскурсий по Барселоне

Туристы обожают Барселону. И такая популярность породила огромное множество предложений для тех, кто хочет ближе познакомиться с каталонской столицей. Среди великого множества всевозможных экскурсий мы попробовали выбрать самые интересные и необычные. И да, все эти экскурсии проводятся на русском языке…

Если вы в Барселоне проездом или у вас просто мало времени, это прекрасный способ его сэкономить. Русскоязычный экскурсовод на автомобиле Citroen Picasso заберёт вас из аэропорта, прокатит по самым знаковым местам города, а потом отвезёт в отель. За пару часов вы успеете побывать на смотровой площадке горы Монжуик, у памятника Колумбу, в районе Эшампле, посмотреть на Кафедральный собор и Саграду Фамилию. Экскурсия рассчитана на 1-4 человек.

Цена: 275 евро за экскурсию

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Прогулка по Барселоне в сопровождении профессионального фотографа. Если вы активны в Инстаграме или других соцсетях, вам точно понравится. Во-первых, гид проведёт вас по самым удачным локациям, где яркие нетривиальные селфи просто гарантированы. Во-вторых, фотограф даст полезные советы и поделится лайфхаками. Попутно вы сможете любоваться Готическим кварталом, площадью Каталонии, районом Борн.

Цена: 50 евро с человека

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Обзорная экскурсия по Барселоне, адаптированная для детей. Ребёнка до 10 лет должны сопровождать взрослые. Дети постарше могут отправиться на экскурсию сами. Гид покажет ребятам город и расскажет о нём так, чтобы никому не стало скучно. Нудные детали экскурсовод опустит и сделает упор на интересном: рыцари, привидения, короли, волшебники, забавные памятники, аттракционы и т.д. По правде говоря, это будет интересно и многим родителям…

Цена: 125 евро за экскурсию (до 6 человек)

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Жизнерадостный бездомный Анхелито будет рассказывать вам то, чего не знает ни один экскурсовод. А русскоязычный гид будет это переводить. Вас ждут увлекательные рассказы о приключениях портовых жителей и местные легенды. Анхелито станет проводником в самые тайные уголки Барселоны: заброшенные дома, внутренние дворики и сады, места сбора масонов и секретный винный погреб.

Цена: 96 евро с человека + выпивка для Анхелито

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За пару часов вы обойдёте самые сырные места Барселоны и узнаете всё о каталонском сыре. Ешьте ароматный сыр, запивайте испанским вином и слушайте интересный рассказ гида.

Цена: 30 евро с человека + дегустации

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Непредвзято о сепаратизме в Каталонии и национальном характере. С чего всё началось? Почему многие каталонцы хотят отделиться от Испании? Насколько они близки к своей цели? Сильно ли отличаются испанский и каталанский языки? А что насчёт каталонской кухни? На эти вопросы участникам экскурсии предстоит искать ответ вместе с гидом, гуляя по Готическому кварталу и Борну.

Цена: 150 евро за экскурсию (до 10 человек)

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Художник даст мастер-класс прямо на улице. Под его руководством вы сами нарисуете открытку с видом города. Объект для зарисовки выбирается заранее. Это может быть, например Саграда Фамилия, Порт Вели, фонтан Каскада или еще какая-нибудь достопримечательность. После экскурсии участники получают созданную ими открытку в печатном виде.

Цена: 40 евро с человека + стоимость печати

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Любителям пощекотать нервы наверняка придется по вкусу эта необычная экскурсия. Вам покажут площадь, где сжигали ведьм; дом алхимика; логово, где орудовала кровожадная вампирша; место, где периодически видят привидение девушки.

Цена: 38 евро с человека (до 10 человек)

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Глубокое погружение в творческий мир Гауди. Вместе с гидом вы исследуете три шедевра: Дом Бальо, парк Гуэль и Саграду Фамилию. Узнаете, какие символы оставил Гауди в своих творениях и что он зашифровал в причудливых узорах. Экскурсия довольно долгая и насыщенная, но, по словам туристов, проходит на одном дыхании.

Цена: 100 евро с человека (до 4 человек)

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Прогулка по нарядным улицам Барселоны с заходом на рождественский базар. Гид расскажет о том, как празднуют Новый год и Рождество в Барселоне, что дарят друг другу каталонцы, что едят и чем запивают. Почему дети едят уголь, а взрослые тащат в дом брёвна и запасаются красными трусами? Идеальная экскурсия для тех, кто окажется в Барселоне зимой.

Цена: 115 евро за экскурсию (до 4 человек)

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