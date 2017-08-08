Пляжи Канарских островов заполонили бурые водоросли

На прошлой неделе на Гран-Канарии стали появляться неприятные водоросли, которые были замечены на южном побережье и на пляже Лас-Кантерас в городе Лас-Пальмас, столице острова. Как сообщает газета ABC, представители регионального правительства рекомендуют не приближаться к ним и сообщать о случаях обнаружения подобной растительности муниципальным властям. Водоросли непрозрачны, имеют бурый цвет и вязкую текстуру.

Чуть меньше месяца назад они стали появляться на берегах островов Иерро и Тенерифе. Тогда техники Генерального управления здравоохранения порекомендовали мэриям прибрежных городов принять меры во избежание контакта купающихся с водорослями. На прошедшей неделе в свете схожих случаев в муниципалитете Моган на юге Гран-Канарии и на пляже Лас-Кантерас в столице острова аналогичные рекомендации получили и местные власти.

По словам Луисы Пита, главы региональной Службы гигиены окружающей среды, «появление подобного вида в водах Канарских островов – не слишком частое явление: эти водоросли более характерны для тропических зон». В свою очередь, генеральный директор Управления здравоохранения архипелага Хосе Хуан Алеман Санчес опроверг гипотезу о том, что появление водорослей вызвано плохим качеством воды. Впрочем, населению рекомендуется соблюдать осторожность и не приближаться к ним, однако причины этого не называются.