Власти Канарских островов борются с нашествием змей

Власти Канарских островов и Европейский союз обеспокоены нашествием калифорнийских королевских змей на архипелаге, сообщает газета ABC. За прошедшие месяцы текущего года в рамках борьбы с данной проблемой были пойманы 662 особи. Несмотря на то, что эти змеи неядовиты и пугливы, они могут серьезно напугать того, кто встретится с ними в горах. В рамках программы Life для борьбы с их распространением Брюссель профинансировал открытие центра раннего предупреждения для своевременной поимки змей.

На Гран-Канарии эти пресмыкающиеся встречаются за пределами туристических районов. Их видели в районах муниципалитетов Тельде, Санта-Брихида, Сан-Матео, Вальсекильо, Сан-Бартоломе-де-Тирахана и Гальдар, а также в Лас-Пальмасе, столице острова. Эксперты отмечают, что на данный момент устранить популяцию, ставшую достаточно стабильной, невозможно, так как в островной экосистеме нет хищников, которые угрожали бы ее существованию. Эти змеи размножаются достаточно активно: в каждой кладке насчитывается 16 яиц.

На остров они были завезены в 1998 году, когда местный коллекционер выпустил первую особь в природу. В 2004 году был зафиксирован первый эпизод их обнаружения. Чаще всего калифорнийские королевские змеи охотятся на ящерицу Штехлина, находящуюся под угрозой исчезновения, и других рептилий. С момента их первого обнаружения и до 2007 года на острове поймали 3 264 особи.

Источники в ЕС и местном правительстве отмечают, что дальнейшее распространение этих пресмыкающихся в других районах острова более чем вероятно, и этот сценарий представляет серьезную угрозу для других представителей местной фауны, чья сохранность вызывает гораздо большее беспокойство. Единственным способом борьбы с распространением калифорнийских королевских змей в силу отсутствия опасных для них хищников является их уничтожение руками человека.