Зидан: "Я не могу представить себе "Реал" без Криштиану Роналду"

Тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинеддин Зидан признался, что не видит будущего команды без Криштиану Роналду. Как сообщают информационные агентства Испании, наставник столичной команды также подчеркнул, что имеет в виду исключительно спортивную сторону вопроса. "Я не могу представить себе Криштиану Роналду вне "Реал Мадрида", потому что он играет в том клубе, где должен играть. Все любят его за то, что он сделал за эти годы, и я всегда говорю, что не могу представить себе "Реал" без него", - подчеркнул Зидан в ходе пресс-конференции перед матчем с клубом "Леганес".

Француз уклонился от большинства вопросов по поводу продления контракта Роналду, отметив, что подобные аспекты "стоит обсуждать с руководством клуба". "Меня больше интересует спортивная составляющая, и в сложные для клуба моменты на него всегда можно положиться, - подчеркнул Зидан. – Я надеюсь, что Роналду сконцентрирован на своих тренировках, на работе и на том, что он может предложить со спортивной точки зрения. Личных вопросов я не затрагиваю".

Помимо этого, тренер оценил положение Роналду с точки зрения своего личного опыта в качестве игрока. "Когда я переживал сложные моменты, я продолжал работать и думать о том, что скоро придут хорошие времена. Впрочем, каждый воспринимает ситуации по-своему", - заключил Зидан.