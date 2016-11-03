Зидан, Луис Энрике и Гвардиола – претенденты на звание лучшего тренера

ФИФА опубликовал предварительный список из десяти лучших тренеров прошлого сезона, в который вошли два испанца и два тренера, представляющих Ла Лигу.

В предварительный список вошли Луис Энрике за свою работу в «Барселоне» и Пеп Гвардиола за работу в «Баварии». Также среди десяти лучших тренеров в мире можно найти главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне и руководителя «Реала» Зинедина Зидана.

В сезоне 2015/16 Луис Энрике завоевал с «Барселоной» Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании, а Гвардиола выиграл Бундеслигу и Кубок Германии с «Баварией». «Атлетико» Симеоне остался без трофеев, но вышел в финал Лиги Чемпионов и боролся до самого конца с «Реалом» и «Барсой» за Ла Лигу. Зинедин Зидан, в свою очередь, сумел завоевать Лигу Чемпионов с «Мадридом», проработав в клубе всего пять месяцев.

Голосование начнется 4 ноября и продлится до 22 ноября. Финальный список из трех финалистов будет озвучен 2 декабря, а церемония награждения победителей пройдет 9 января 2017 года.