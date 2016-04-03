Зидан: Класико приятно выигрывать, но это только три очка

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен победой своей команды на «Камп Ноу» (1:2) и выступлением игроков, однако не стал оценивать шансы «Реала» на победу в Ла Лиге при отставании на семь очков.

«Класико приятно выигрывать, но это всего лишь три очка. Мы должны хорошо отдохнуть и думать уже о следующем матче, который невероятно важен для нас. В эмоциональном плане эта победа была очень важна для оставшейся части сезона», – отметил Зидан на пресс-конференции после класико.

Однако француз отказался оценивать шансы «Реала» в Ла Лиге: «Мы отстаем на семь очков, и сейчас нам нужно думать о Лиге Чемпионов. Что касается Ла Лиги, то сначала мы должны обойти «Атлетико», потому что мы по-прежнему на третьем месте. Впереди еще есть несколько туров, но победа на «Камп Ноу» – это награда для игроков».

«Я доволен всем, не только результатом. Нам было сложно в начале матче, но это нормально, когда играешь на таком поле. Я горжусь выступлением своих игроков, я доволен победой и тем, что я увидел на поле. Для тренера самое лучшее - видеть такую команду, которая едина и борется до самого конца», – признался Зидан.

«Мне сказали, что гол Бэйла был забит из правильного положения, но я сам не видел. Мало кто может выиграть на «Камп Ноу», и я доволен действием игроков и рад за болельщиков, которые могут гордиться командой», – добавил тренер «Реала».