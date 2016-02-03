Защитник «Реала» Пепе повредил ногу и выбыл из строя

Защитник мадридского «Реала» Пепе выбыл из строя на неопределенный срок в связи с травмой стопы. У португальца был диагностирован подошвенный фасцит во время медицинского обследования во вторник утром.

Официальный сайт «Реала» не уточняет сроки восстановления, однако в среднем из-за такой травмы футболисты выбывают на срок от трех до четырех недель.

Подошвенный фасцит – редкая травма среди спортсменов, при получении которой сложно передвигаться и невозможно выдерживать сильные физические нагрузки.