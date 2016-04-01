Защитник «Барселоны» Жереми Матье перенес операцию на колене

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье перенес успешную операцию на медиальном мениске правого колена. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, игрок пропустит от 6 до 8 недель для восстановления.

Матье получил травму в товарищеском матче сборной Франции против России после столкновения с нападающим Александром Кокориным. Для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике француз был одним из ключевых игроков. Матье провел в этом сезоне 31 встречу и является одним из немногих футболистов, которые приняли участие во всех турнирах.

Жереми Матье, скорее всего, не сможет сыграть за «Барселону» в этом сезоне. Кроме того, его участие в Чемпионате Европы также стоит под вопросом.