Защитник «Атлетико» Врсалько получил разрыв крестообразных связок

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил частичный разрыв крестообразных связок I-II степени в матче 28-го тура Чемпионата Испании против «Севильи» (3:1), о чем сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, что игрок был вынужден покинуть поле на второй минуте матча из-за боли в левом колене после столкновения с Серхио Эскудеро. Магнитно-резонансная томография подтвердила диагноз, который врачи предварительно поставили после игры.

«Атлетико» не уточнил сроки восстановления игрока, сообщив только, что Врсалько пройдет специальное лечение и курс физиотерапии, чтобы восстановиться после травмы.