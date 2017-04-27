Янник Карраско будет готов к полуфиналу Лиги Чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско получил травму ключицы в матче с «Вильярреалом» (0:1) в рамках 34-го тура. Официальный сайт мадридцев сообщает, что медицинское обследование подтвердило травму первой степени ключицы, а время восстановления может занять до двух недель.

Однако у «Атлетико» есть повод для оптимизма, поскольку в январе этого года полузащитник «Сельты» Даниэль Васс после такой же травмы сумел восстановиться всего за неделю. Таким образом, Карраско вполне может вернуться на поле к первому матчу полуфинала Лиги Чемпионов против «Мадрида», который пройдет 2 мая.

В любом случае, «Атлетико» не планирует форсировать возвращение Карраско, и в данный момент игрок рассчитывает принять участие в матче против «Эйбара», который пройдет 6 мая. Если к первой игре с «Реалом» полузащитник не успеет восстановиться, то в ответной встрече через две недели на «Кальдерон» он точно примет участие.