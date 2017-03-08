Всемирное антидопинговое агентство исключило Испанию из списка стран, не соответствующих его кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Испанию из списка стран, не соответствующих его кодексу. Об этом говорится в сообщении организации.

В ноябре 2015 года WADA по рекомендации экспертной комиссии внесло Испанию в список стран, за которыми ведется особое наблюдение. Потом испанское антидопинговое агентство было объявлено не соответствующим своему кодексу.

17 февраля испанский совет министров принял полностью соответствующий правилам WADA декрет, что и послужило причиной отмены санкций.