Витоло перешел в «Атлетико» из «Севильи»

Мадридский «Атлетико» подтвердил трансфер Виктора Мачина (Витоло), который подпишет контракт на предстоящие пять сезонов. Первые полгода Витоло проведет в аренде в «Лас-Пальмас» в связи в запретом ФИФА регистрировать игроков в это трансферное окно.

Президент «Севильи» Хосе Кастро сообщил в прошлый понедельник, что Витоло собирается продлить контракт с клубом еще на два сезона. Однако всего через несколько часов ситуация начала меняться, несмотря на то, что «Севилья» и Витоло достигли письменного соглашения о продлении контракта, на котором только не хватало подписи футболиста.

Сегодня утром Витоло прибыл в штаб-квартиру Ла Лиги, чтобы внести сумму отступных, 37 миллионов евро, для расторжения контракта с «Севильей». Там же присутствовали представители «Лас-Пальмас», где игрок проведет предстоящие полгода.

«Атлетико» достиг соглашения с Витоло о пятилетнем контракте после того, как игрок расторг свой контракт с «Севильей». В связи с запретом ФИФА регистрировать игроков в это трансферное окно, футболист проведет первую часть сезона в «Лас-Пальмас» и присоединится к «Атлетико» 1 января 2018 года. Витоло подписал контракт с «Атлетико» до 30 июня 2022 года», – сообщается на официальном сайте мадридского клуба.