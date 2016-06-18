Висенте Дель Боске: «Мы хотим быть первыми в группе»

Несмотря на выход в 1/8 финала Чемпионата Европы, главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не нашел причин для безграничной радости, отметив, что теперь необходимо обеспечить себе первое место в группе.

«Мы добились выхода в следующую стадию во втором матче, кроме того, мы играем достаточно хорошо. Посмотрим, куда это нас приведет», – отметил Дель Боске сразу же после матча.

Тренер сообщил, что после двух побед и хорошей игры команда знает, куда двигаться: «Мы пока ничего не добились. Мы должны идти в том же направлении, работать и сохранять единство в команде. Хотим быть первыми в группе и заслуживаем этого».

«Возможно, Турцию погубило невероятное желание забить гол, и они стали беззащитны у своих ворот. Мы хорошо играли и контролировали игру, хорошо защищались и были внимательны. Однако пока мы не дойдем до финала, не добьемся своей цели», – добавил он.