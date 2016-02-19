«Вильярреал» обыграл «Наполи» с минимальным счетом

«Вильярреал» одолел итальянский «Наполи» (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы благодаря голу Дениса Суареса на последних минутах матча. Минимальная победа не придает уверенности команде на выезде, однако все же дает некоторое преимущество перед соперником.

«Наполи» хорошо подготовился ко встрече: итальянцы прессинговали соперника в защите, были нацелены на отбор мяча на чужой стороне поля, чтобы быстро завершать атаки. Несмотря на то, что им удалось добиться своей цели, а команды то и дело обменивались опасными моментами, эффективность у ворот подвела итальянцев.

«Вильярреал» не чувствовал себя комфортно на своем же поле, и все только ухудшилось после травмы Дос Сантоса на 36-й минуте. «Наполи» не сбавил обороты даже во втором тайме, продемонстрировав хорошую физическую подготовку.

Но в итоге открыть счет удалось «Вильярреалу» на 82-й минуте благодаря отличному штрафному Дениса Суареса, который принес своей команде важную победу перед ответной игрой. В следующий четверг в Италии пройдет ответная встреча, в которой у испанцев будет небольшое преимущество.

«Вильярреал» – «Наполи» 1:0

Гол: 1:0 – 82’ Суарес.

«Вильярреал»: Ареоля, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос (Кастильехо, 36'), Тригерос (Пина, 73'), Сориано, Суарес, Баптистао (Бакамбу, 61'), Сольдадо.

«Наполи»: Рейна, Кирикеш, Стринич, Хюсай, Кулибали, Габбьядини (Игуаин, 67'), Гамшик, Кальехон (Инсинье, 73'), Лопес Сильва (Аллан, 82'), Мертенс, Вальдифьори.