Вальверде: "Мы хотим, чтобы Неймар остался"

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил важность Неймара для команды после первой победы в предсезонке и понадеялся, что бразильский нападающий останется в «Барсе».

«Мы знаем, насколько важен Неймар для команды, и хотим, чтобы он остался», – сообщил Вальверде на пресс-конференции после матча с «Ювентусом» (1:2).

В последние дни мировые СМИ сообщают о согласованном контракте Неймара с «ПСЖ», которые готовы заплатить за него сумму отступных в 222 миллиона евро. Кроме того, за переход во французскую команду Неймар может получить бонус в 40 миллионов. Парижане надеются завершить сделку по Неймару до 26 июля, однако «Барса» все еще пытается уговорить игрока остаться в команде.