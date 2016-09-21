«Валенсия» уволила главного тренера команды

Как сообщается на официальном сайте «Валенсии», главный тренер команды Пако Айестаран был отправлен в отставку по решению директоров клуба. Его место временно займет бывший футболист «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро.

Напомним, что Айестаран заменил на посту главного тренера Гари Невилла в конце марта 2016 года, однако неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне привели к увольнению. После первых четырех туров «Валенсия» занимает последнее место в Ла Лиге, не набрав ни одного очка.

Исполняющий обязанности главного тренера Воро, который уже руководил «Валенсией» в 2008, 2012 и 2015 годах, пробудет в клубе до того момента, пока руководство не найдет нового тренера.