«Валенсия» недовольна датой матча против «Барселоны»

«Валенсия» выразила недовольство установленным расписанием на 28-й тур Чемпионата Испании из-за встречи с «Барселоной», которая выпадает на последнюю ночь главного праздника Валенсии Лас Фальяс.

Ла Лига назначила встречу с «Барселоной» на 19 марта, и теперь матч совпадает с последним вечером главного праздника Валенсии Лас Фальяс. «Валенсия» хотела бы выразить несогласие с установленным расписанием, которое показывает отсутствие заинтересованности Ла Лиги в нормальном просмотре матча, которое должно быть доступно тысячам болельщиков клуба», – сообщается на официальном сайте «Валенсии».

«Валенсия» запросила у Ла Лиги перенос матча на другое время, поскольку вечером 19 марта проводятся самые главные празднования Лас Фальяс. Однако президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что перенос матча невозможен из-за контрактных обязательств перед телекомпаниями.