В Испании задержаны теннисисты по подозрению в организации договорных матчей

Гражданская Гвардия Испании задержала 34 человека, в числе которых семь теннисистов, за организацию договорных матчей. Заранее известные результаты позволили выиграть на ставках более полумиллиона евро в Испании и Португалии с 2013 года.

На пресс-конференции глава операции Мария Хименес сообщила, что все задержанные теннисисты – мужчины и занимают в национальном рейтинге теннисистов места от 30 до 360, а в международном – от 800 до 1400. Что касается использованных букмекерских контор, то больше всего пострадала контора BET365. Двое из задержанных теннисистов обвиняются в коррупции в области спорта, которая наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до четырех лет, запретом на участие в матчах и вероятным исключением из Испанской теннисной федерации.

Задержанные занимались договорными теннисными матчами в категории Futuros и Challenger, на которые делали ставки онлайн и получали прибыль. На данный момент было обнаружено 16 возможных договорных матчей, которые проходили в Севилье, Мадриде, Уэльве, Таррагоне и Порту (Португалия).