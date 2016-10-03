В центре Мадрида открылся двухэтажный магазин «Атлетико»

В центре Мадрида по адресу Гран Виа 47 появился новый магазин футбольного клуба «Атлетико». Его площадь - 450 квадратных метров. Он занимает два этажа. Помимо сувенирной продукции, там можно приобрести билеты на футбольные матчи.

Для команды этот магазин стал четвертым «флагманским», помимо уже существующих на стадионе «Висенте Кальдерон», в Махадаонде и в торговом центре Tres Aguas. Возможно, будет открыта еще одна торговая точка - на новом стадионе, где «Атлетико» будет играть в сезоне 2017/2018.

В последнее время мадридская Гран Виа стала одной из самых модных улиц в столице, где известные бренды размещают свои флагманские магазины. Всё началось с размещения самого крупного центра Primark на площади в 12 400 квадратных метров. Здесь есть также Tous и бренды Inditex (Zara, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Berskha).

Кроме того, здесь обосновались спортивные магазины Nike и Adidas. Последняя компания открыла один из самых крупных и важных магазинов на европейской территории всего несколько месяцев назад.