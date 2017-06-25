В Андалусии проходят соревнования кайтсерферов

На пляже Исла-Канела в андалусском Аямонте (Уэльва) проходит первое спортивное мероприятие Испанской лиги кайтсерфинга (Spain Kiteboarding League), сообщают информационные агентства страны. Следующие этапы пройдут в Оливе (Валенсия) в сентябре и в Тарифе (Кадис) в октябре.

Проведение соревнований Spain Kiteboarding League ознаменовало новый этап в развитии данного вида спорта, где до недавнего времени не существовало национальной лиги. Сочетание традиционного фристайла и новой дисциплины Strapless привлекло новых спонсоров. Так, местная фирма El Paradise Beach выделит победителям премии в размере 4 500 евро. Помимо этого, значительную поддержку оказали местные власти и государственные учреждения, которые увидели в мероприятии возможность снизить степень влияния фактора сезонности.

Программа Spain Kiteboarding League сочетает в себе соревнования на самом высоком уровне с участием именитых райдеров, в том числе Яна Маркоса Ривераса, чемпиона мира 2009 года по версии Wave Master, чемпионки мира среди юниоров Клаудии Леон и представителя первой четверки мирового рейтинга за 2016 год Давида Тонихуана, и обучающие мероприятия для самых юных поклонников данного вида спорта с участием тренеров Альваро Оньевы, чемпиона Европы и Испании, и Густаво Аррохо, лучшего национального райдера в модальности strapless.

По словам организатора мероприятия Хуана Антонио Мартина, оно позволит вновь поднять национальный кайтсерфинг на высокий уровень. Помимо этого, при сотрудничестве местных школ Isla Canela Kite и Kanela Sailing юным гостям мероприятия предоставляется возможность бесплатно принять участие во вводных курсах модальностей SUP, Wind и Kite.