Украинский вратарь Денис Бойко перешел в «Малагу»

«Малага» усилила позицию вратаря украинским игроком Денисом Бойко, который следующий сезон проведет в испанской команде на правах аренды из «Бешикташ». Как сообщают СМИ, в конце сезона «Малага» сможет выкупить игрока за 3,5 миллиона евро.

Приобретение Бойко было сделано по просьбе нового тренера «Малаги» Хуанде Рамоса, который уже работал с вратарем в «Днепре». Отметим, что Бойко перешел из «Днепра» в «Бешикташ» только прошлой зимой, но не сумел закрепиться в составе турецкого клуба.

«Малага» искала замену Гильермо Очоа, который в это межсезонье перешел в «Гранаду». В испанской команде 28-летний Бойко будет конкурировать с Карлосом Камени.