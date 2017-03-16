Три испанские команды вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Испания в очередной раз стала страной с наибольшим количеством представителей в четвертьфинале Лиги Чемпионов. «Атлетико», «Барселона» и «Мадрид» вместе выходят в данный тур уже в четвертый раз подряд.

Три из восьми команд в четвертьфинале представляют Испанию в пятый раз подряд – в 2013 году вместе с «Барселоной» и «Реалом» в этот тур вышла «Малага», а с 2014 года «Атлетико» сопровождает главные испанские команды в Европе. Кроме трех испанских команд в ¼ финала примут участие «Ювентус», «Бавария», «Боруссия», «Лестер» и «Монако».

Жеребьевка Лиги Чемпионов пройдет в пятницу, 17 марта, в 12:00 по Мадриду (14:00 по Москве). Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, а ответные игры – 18 и 19 апреля.